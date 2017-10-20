Yeni Malatyaspor'dan taraftara çağrı

Gündüz, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde alınan olumsuz sonuçlardan dolayı yarın sahalarında oynayacakları Trabzonspor maçının büyük önem arz ettiğini kaydetti.

TARAFTARIN TRİBÜNDE OLMASI ÖNEMLİ

Taraftarların zor şartlarda her zaman sarı-siyahlı takımın yanında olduğunu ifade eden Gündüz, şunları aktardı:

"Şanlı taraftarlarımızın tribünde olması ve skor ne olursa olsun takımının yanında yer alması çok önemlidir. Bir kulübün olmazsa olmazı taraftarıdır. Bu bilinç ve gururu her zaman yaşamış olan yönetimimiz, şanlı taraflarlarımıza minnet duymaktadır. Her zamanki gibi bu maçın önemini göz önünde bulundurarak, tribünleri sarı kırmızıya boyayalım. Haydi, takımımızın asıl sahibi şanlı taraftarımız bugün birlik beraberlik günüdür."