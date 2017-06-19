Yeni Malatyaspor'un transfer listesi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Erdal Gündüz, ilk yıl Süper Lig'de kalmalarının başarı olacağını söyledi.

Gündüz, Nurettin Soykan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden biri olan Ertuğrul Sağlam'ı kulübü kazandırdıklarını belirterek, bu konuda kendilerine yardımcı olanlara teşekkür etti.

İLK YIL LİGDE KALIRSAK BAŞARILI OLURUZ

Ertuğrul Sağlam ile Süper Lig'de başarılı olmak istediklerini aktaran Gündüz, "İnşallah hocamızla başarılı oluruz. Malatyaspor'a yakışacak, Malatyaspor'un hedefleri doğrultusunda bizi ileriye taşıyacak bir hoca lazımdı, o da Ertuğrul Sağlam'dı. Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ile oturup istişare yaptığımızda, Malatyaspor'un ilk yıl Süper Lig'de kalması başarıdır. Bunun aksi söylenemez. Üçüncü yılın sonunda başkanımızın Avrupa kupalarına gitme hedefi var. Bununla ilgili bir hedef koyduk, hocamızda aynı görüşü belirtti. İnşallah üçüncü yıl sonunda Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz." diye konuştu.

TRANSFER ÇALIŞMALARINA ÖNEM VERİYORUZ

"Bu süreçten sonra hocamızın listesi, ön görüsü, belirttiği futbolcular bizim için daha önemli. Getafe'de forma giyen Arjantinli oyuncu Alejandro Faurlin transfer görüşmelerinde biraz daha önde. Issiar Dia'yı anlaştık, hemen hemen imza aşamasına geldik. Birçok oyuncunun ismi geçiyor. Çaykur Rizespor'un Kamerunlu golcüsü Leonard Kweuke ile görüşmeler devam ediyor. Hocamız kimi uygun görürse alacağız."