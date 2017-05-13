UEFA'nın verdiği tarihi penaltı kararı hayata geçti...

Almanya ile Norveç arasında oynanan U17 Kadınlar Final maçında normal süresi 1-1 biten ve penaltılara giden maçta yeni penaltı sistemi uygulandı.

2'ŞER 2'ŞER ATILDI

UEFA'nın verdiği yeni karar göre atışları 2'şer 2'şer atıldı. Penaltı atışları sonucu kupayı kazanan taraf Almanya U17 Kadın Takımı oldu.

Yeni penaltı sistemi ilk kez uygulandı - İZLE

YENİ PENALTI ATIŞ SİSTEMİ

1. vuruş: A Takımı - 2. vuruş: B Takımı



3. vuruş: B Takımı - 4. vuruş: A Takımı



5. vuruş: A Takımı - 6. vuruş: B Takımı



7. vuruş: B Takımı - 8. vuruş: A Takımı



9. vuruş: A Takımı - 10. vuruş: B Takımı



Eğer berabere biterse



11. vuruş: B Takımı - 12. vuruş: A Takımı



Beraberlik sürerse



13. vuruş: A Takımı - 14. vuruş: B Takımı ve bu şekilde devam edecek.