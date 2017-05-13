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Yeni penaltı sistemi ilk kez uygulandı - İZLE

Almanya-Norveç U17 Kadınlar Final maçında yeni penaltı sistemi uygulandı. Penaltı atışları sonucu kazanan taraf Almanya oldu.

Yeni penaltı sistemi ilk kez uygulandı - İZLE
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UEFA'nın verdiği tarihi penaltı kararı hayata geçti...

Almanya ile Norveç arasında oynanan U17 Kadınlar Final maçında normal süresi 1-1 biten ve penaltılara giden maçta yeni penaltı sistemi uygulandı.

2'ŞER 2'ŞER ATILDI

UEFA'nın verdiği yeni karar göre atışları 2'şer 2'şer atıldı. Penaltı atışları sonucu kupayı kazanan taraf Almanya U17 Kadın Takımı oldu.

Yeni penaltı sistemi ilk kez uygulandı - İZLE

YENİ PENALTI ATIŞ SİSTEMİ

1. vuruş: A Takımı - 2. vuruş: B Takımı

3. vuruş: B Takımı - 4. vuruş: A Takımı

5. vuruş: A Takımı - 6. vuruş: B Takımı

7. vuruş: B Takımı - 8. vuruş: A Takımı

9. vuruş: A Takımı - 10. vuruş: B Takımı

Eğer berabere biterse

11. vuruş: B Takımı - 12. vuruş: A Takımı

Beraberlik sürerse

13. vuruş: A Takımı - 14. vuruş: B Takımı ve bu şekilde devam edecek.

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