UEFA'nın verdiği tarihi penaltı kararı hayata geçti...
Almanya ile Norveç arasında oynanan U17 Kadınlar Final maçında normal süresi 1-1 biten ve penaltılara giden maçta yeni penaltı sistemi uygulandı.
2'ŞER 2'ŞER ATILDI
UEFA'nın verdiği yeni karar göre atışları 2'şer 2'şer atıldı. Penaltı atışları sonucu kupayı kazanan taraf Almanya U17 Kadın Takımı oldu.
Yeni penaltı sistemi ilk kez uygulandı - İZLE
YENİ PENALTI ATIŞ SİSTEMİ
1. vuruş: A Takımı - 2. vuruş: B Takımı
3. vuruş: B Takımı - 4. vuruş: A Takımı
5. vuruş: A Takımı - 6. vuruş: B Takımı
7. vuruş: B Takımı - 8. vuruş: A Takımı
9. vuruş: A Takımı - 10. vuruş: B Takımı
Eğer berabere biterse
11. vuruş: B Takımı - 12. vuruş: A Takımı
Beraberlik sürerse
13. vuruş: A Takımı - 14. vuruş: B Takımı ve bu şekilde devam edecek.