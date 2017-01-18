Yeni transfer Karavaev: F.Bahçe Sydorchuk'la ilgileniyor

Fenerbahçe'ye yeni katılan Oleksandr Karavaev, sarı-lacivertli kulübün Dinamo Kiev'de forma giyen Sydorchuk ile ilgilendiğini açıkladı.

FENERBAHÇE SYDORCHUK'LA İLGİLENİYOR

Ukrayna basınına açıklamalarda bulunan Karavaev Türk kulüplerinin Ukraynalı oyuncularla ilgilenmesinin sebebinin yüksek kalitede olmaları olduğunu vurgulayarak, ''Lig ve UEFA sıralamasında da Ukrayna, Türkiye'nin önünde yer alıyor. Ancak Türkiye'de bize maddi olarak çok iyi imkanlar sağlıyorlar, Ukrayna'daki şartlardan çok daha iyi. Fenerbahçe'nin ciddi bir şekilde Sydorchuk'la ilgilendiğini biliyorum. Çok iyi bir futbolcu ve takımın merkezinde önemli bir katkı sağlayabilir. Şaşırılacak bir durum değil.'' ifadelerini kullandı.





BANA ARABA BİLE VERDİLER

Açıklamalarına sarı-lacivertli takımda olmanınharika bir duygu belirterek devam eden oyuncu, ''İhtiyacın olan her şeyi sağlıyorlar, bana araba bile verdiler. Organizasyon olarak gerçekten çok iyiler. Menajerlerim de Türkiye'de ve herkes benim en kısa sürede adapte olabilmem için çalışıyor. Kulüpten bana, Fenerbahçe stadının etrafında çok sayıda taraftar sesini duyabileceğim konusunda bilgi verdiler. Özellikle, bir derbiyi kazanamazsak evden çıkmamamız gerektiğini söylediler. Taraftarlar, takımı çok seviyor, hatta taraftarın takım için ölebileceğini bile söyleyebilirim.'' diye konuştu.

DÜNYANIN HER YERİNDE OLUYOR

'Türkiye'de son günlerde yaşanan bazı terör saldırılarından çekingeniz var mı?' şeklindeki bir soruya ise Ukraynalı oyuncu, ''Dünyanın her yerinde böyle saldırılar oluyor. Batı Avrupa'da bile oluyor... Türkiye'de hayat çok normal ve insanlar futbola bayılıyorlar.'' şeklinde cevap verdi.