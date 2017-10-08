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Yeşil Giresun galibiyetle başladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında Muratbey Uşak'ı 64-61 yendi.

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Karşılaşmanın ilk çeyreğinde rakibine oranla daha organize bir oyun sergileyen konuk ekip, periyodu 21-15 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyodunda Yeşilgiresun Belediyespor, Enes Berkay Taşkıran'ın sayısıyla 16. dakikada farkı 1'e (22-23) indirdi. Çeyreğin kalan bölümünde skordaki üstünlüğünü koruyan Muratbey Uşak, soyunma odasına 31-27 önde gitti.

EN SKORER İSİM BOYNTON OLDU

İkinci yarıya iyi başlayan Yeşilgiresun Belediyespor, 22. dakikada Boynton'un sayısıyla maçta ilk kez öne geçti: 34-33. Periyodun son bölümünde Tayfun Erülkü'nün serbest atışlardan bulduğu sayılarla skorda yeniden öne geçen konuk ekip, final çeyreğine 42-40 önde girdi. Son periyotta Yeşilgiresun Belediyespor, James'in sayısıyla 32. dakikada skoru 44-42'ye getirerek yeniden öne geçti. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, salondan 64-61 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, Yeşilgiresun Belediyespor'da 18 sayı üreten Boynton oldu. Ev sahibi ekipte James de 17 sayı kaydetti. 

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