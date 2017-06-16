Yıldıray Baştürk Süper Lig'e geliyor

Uzun zamandır sportif direktörlük için birçok kişiyle görüşen Bursaspor sonunda sürpriz bir isimde karar kıldı.

KABUL ETTİ

Bundesliga ve A Milli Takım'la bir döneme damgasını vuran Yıldıray Baştürk'le temasa geçen Ali Ay yönetimi telefonla yapılan ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı.

Yıldıray Baştürk'ün sportif direktörlük teklifine 'Evet' yanıtı verdiği öğrenildi.

BURSA'YA GELECEK

Yıldıray Baştürk'ün Bochum'da yaşayan ailesiyle son bir görüşme yaptıktan sonra bugün Bursa'ya geleceği bildirildi.

Futbolculuğu döneminde birçok başarıya imza atan Yıldıray Baştürk Bundesliga'da 12 sezonda 248 maça çıktı ve 32 kez ağları havalandırdı.

A Milli Takım formasını 49 kez giyen 38 yaşındaki eski futbolcu 2 kez gol sevinci yaşamıştı.