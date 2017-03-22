Yıldırım Demirören Ali Koç'a canlı yayında engel oldu

Türkiye Futbol Federasyonu ile Arçelik arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza töreninde ilginç bir an yaşandı.

YILDIRIM DEMİRÖREN ARAYA GİRDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fenerbahçe'ye başkan adayı olabileceği konuşulan Ali Koç'un röportajında araya girdi.

Demirören'den Ali Koç'a canlı yayında engel - İZLE

Ali Koç'a yöneltilen, ''Futbolu çok özlediğinizi söylediniz. Yakın zamanda var mı böyle bir plan'' sorusuna Koç cevap vermeden Demirören araya girdi ve ''Sen bana sor'' diyerek mikrofonları kendisine çevirdi.

Milli Takıma başarılar dileyen Koç; ''Ben Dünya Kupası'na kalacağımıza, Fatih hocamızın önderliğinde çok inanıyorum. İnşallah geçenki gibi sancılı olmaz. Bir iki maç öncesinden belirleriz. Finlandiya maçı çok önemli. Burada puan kaybetme lüksümüz yok.'' dedi.