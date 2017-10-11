Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Ampute Milli Takımı, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya geldi.

Burada tarihi zafere imza atan futbolculara teşekkür etmek için kürsüye çıkan Yıldırım Demirören, önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım Demirören: Bunun adı prim değil alın teri - İZLE

"BUNUN ADI PRİM DEĞİL ALIN TERİ"

Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı oyuncularını ödüllendireceklerini söyleyen Demirören "Değerli sporcu kardeşlerim, sizler için bu şampiyonayı Antalya’dan Riva’ya aldık. Sizler burada sahaya çıkarken, A Milli Futbol Takımımız İzlanda maçımız için kampa Antalya’ya gitti. Evimizi boşalttık, ev sahibi yaptık sizleri. Sizler bizi, bizim duygularımızı, gururumuzu yücelten kişilersiniz. Sizler onur şampiyonlarısınız. Şu an dünyanın konuştuğu örnek sporcularsınız. 'Daha önce başarılı takımlarımızı ödüllendirdiğimiz gibi sizleri de ödüllendireceğiz. Bunun adı prim değil destek.' Alın terinizin, emeklerinizin takdir edilmesi… İlk yönetim kurulu toplantımızda Ampute Milli Takımımız’ın bu başarısıyla ilgili gerekli kararın önceki yıllarda olduğu gibi muhakkak çıkacağına inanıyorum." dedi.

"ACIMASIZCA ELEŞTİRİLMEYİ HAK ETMİYORUZ"

Başarılar gelirken sertçe eleştirilmeyi hak etmediklerini söyleyen Başkan Demirören "Tenceredeki yemekten pişiren değil tabaktakini yiyen faydalanır” diye. Kimse görmek istemese de, biz Futbol Federasyonu olarak 5 yıldır yemeği yiyen değil hep pişiren olduk. Takdir beklemiyoruz, ama iyi şeyler yaparken bile bu kadar acımasız eleştiriyi de hak etmiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.