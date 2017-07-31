Fatih Terim ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, yeni teknik adam için girişimlere başladı.
Yıldırım Demirören ile Şenol Güneş bir araya geldi VİDEO
4 MAÇLIĞINA TEKLİF YAPILDI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya gelen TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 4 maçlığına A Milli Takım'ı çalıştırması için tecrübeli teknik adama teklif yaptı.
GÜNEŞ'İN CEVABI MERAKLA BEKLENİYOR
Daha önce hem Beşiktaş'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştırmanın doğru olmadığını söyleyen Güneş'in bu teklif karşısında vereceği cevap merakla bekleniyor.
TERİM DE 4 MAÇLIĞINA GELMİŞTİ
Hatırlanacağı gibi yıllar evvel Fatih Terim'i de 4 maçlığına milli takımın başına getiren TFF, daha sonra 63 yaşındaki teknik adamla uzun vadeli sözleşme imzalamıştı.