Fatih Terim ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, yeni teknik adam için girişimlere başladı.

Yıldırım Demirören ile Şenol Güneş bir araya geldi VİDEO

4 MAÇLIĞINA TEKLİF YAPILDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya gelen TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 4 maçlığına A Milli Takım'ı çalıştırması için tecrübeli teknik adama teklif yaptı.

GÜNEŞ'İN CEVABI MERAKLA BEKLENİYOR

Daha önce hem Beşiktaş'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştırmanın doğru olmadığını söyleyen Güneş'in bu teklif karşısında vereceği cevap merakla bekleniyor.

TERİM DE 4 MAÇLIĞINA GELMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi yıllar evvel Fatih Terim'i de 4 maçlığına milli takımın başına getiren TFF, daha sonra 63 yaşındaki teknik adamla uzun vadeli sözleşme imzalamıştı.