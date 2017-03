Yıldırım Demirören: İyi bir çıkış yakaladık

Başkan Demirören, milli takımının güzel bir kamp dönemi geçirip iyi bir netice aldığını, kalan maçların çok büyük önem taşıdığını ve puan kaybının olmamasının gerektiğini söyledi.

2016 Avrupa Şampiyonası'na kötü başlanıldığını dile getiren Demirören, ''Son 5 maçın hepsini kazanarak katılma hakkı elde ettik. 2018 Dünya Kupası yolunda aslında bu gruba da iyi başladık. Hırvatistan ile berabere kaldık. Sonraki İzlanda ve Ukrayna maçları önemliydi. İzlanda'da kaybetmek normal ama Ukrayna'ya karşı puan kaybetmek beklenmeyen bir olaydı. Belki konsantrasyon eksikliği oldu; belki takım tam kaynaşamadı. Ama iyi bir çıkış yakaladık ve bu çıkışı devam ettireceğiz'' dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"MİLLİ TAKIM BİLİNCİ YERLEŞMELİ"

Milli maçları herkesin İstanbul'da oynamayı istediğini ancak Anadolu'da oynamanın mükemmel olduğunu ifade eden Demirören, ''Çünkü mükemmel bir atmosfer var. Biletlerin hepsi satılıyor. Eğer İstanbul seyircisi kendi futbolcusu için değil tüm takım için; kendi forması ile değil milli formayla maça geleceklerse yarın İstanbul'a geliriz. Ukrayna maçını Konya'da oynuyoruz. 2-0 geriden geldik ve puan çıkardık biliyorsunuz. O maç İstanbul'da olsaydı inanın ki 5-0 yenilirdik. Bizim bu durumdan kurtulmamız lazım. Milli takım apayrı bir şey. Bu futbolcular için de geçerli. Bizim futbolcularımız oraya geldiği zaman kafalarının milli takımda olması gerekir. Milli maçtan sonra önemli bir lig maçı varsa bunu değil; o anki milli maçı düşünmesi gerekir. Olması gereken budur. İstanbul seyircisinin takımdaşlığı bırakması gerekir. Böyle olursa biz İstanbul'a geleceğiz. İstanbul'da maç oynarsak bir karar veririz stat için. Milli takım bilincinin yerleşmesi lazım. Trabzon'un da milli maçlarda yeri olacak. Ancak biz FIFA'ya statları bildirirken Trabzon'u bildirmedik. Bundan sonraki turnuvalar için olacak. Özellikle 2024 adaylığımızda Trabzon kesinlikle olacak. En büyük şansımız Sayın Cumhurbaşkanımızın futbolu çok sevmesi. Futbola destek olunmasına çok olumlu bakıyor. Avrupa'da bizim gibi stat yapan bir başka ülke yok. Dünyada bile yok. Cumhurbaşkanımızın olumlu bakışı çok önemli. Bakanlarımız da bize çok destek oldu. Spor Toto bize destek oluyor. Yapılan sahalar Spor Bakanlığımız tarafından yapılıyor. Maçları Sayın Cumhurbaşkanımız çok heyecanlı da seyrediyor. Bu yoğunluğunda Antalya'da soyunma odasına indi, maçı izledi. Bu bize yetiyor. Problemimiz olduğu zaman kendisine gidiyoruz. Sağolsun bizimle ilgileniyor'' diye konuştu.

"YABANCI SAYISINI DÜŞÜRMELİYİZ"

Yabancı transfer sayısı konusunda benim ilk Federasyon Başkanlığım dönemini hatırlarsınız kulüp bünyesinde 11; sahada 6+2 uygulaması vardı. Biz ilk geldiğimizde yabancı sayısını 8'e düşürdük; 6'sı oynar dedik. Sonra bunu 5'e kadar düşürdük. Bu uygulama sonunda Kulüpler Birliği'nden gelen talep; yabancı sınırlamasının kalkmasıydı. Biz de TFF olarak kulüplerin isteğini ön plana aldık. "Tamam" dedik. Hocamız da Türk futbolcusunu eğitecek bir sistem oluşturmak istedi. Şimdiki mevcut sistem geldi. 4 senelik olarak geldi. Kulüpler de buna göre yatırım yaptılar. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşüne katılıyorum. Yabancı sayısını düşürmeliyiz ve Türk oyuncuların sayısı yükselmeli. Ama karar Kulüpler Birliği'nde... Tavrımız Kulüpler Birliği'nin isteklerine göre şekillenir. Milli takımdaki oyuncuların Türkiye'den yetişmesini istiyoruz. Avrupa'ya oyuncularımız gidiyor şu an. Ve orada yer buluyorlar. Bu sistem rekabeti getirdi. Öbür sistemde yerli oyuncularımız "Nasıl olsa formam var" diye rekabete girmiyorlardı. Oynayanlar şu an yurt dışında iyi oynuyor. Kulüpler Birliği kabul ederlerse kaldırırız. Kulüplerin şu an 12 yabancı bulundurmaları gerekiyor. Mukaveleler de buna göre yapıldı. Kural değişti güle güle diyemiyorsunuz. Bunu hepberaber kurmamız lazım. Göreceli bir şekilde kademeli kademeli inmeli diye düşünüyorum.

"ALTYAPIYA KULÜPLERİMİZ GEREKLİ PARAYI HARCAYAMIYORLAR"

Benim röportajlarıma bakarsak başımızdaki en büyük dert UEFA'dan gelecek finans cezaları ve uygulamalar... Kulüplerimiz bunu geçiştirebiliyor. Ama artık deniz bitiyor. İkincisi bu sene biz de başladık. Bütçede yüzde 20 bu sene, seneye yüzde 10; üçüncü sene gelir gider arasında sadece 10 milyon lira fark olması gerekir maddesini koyuyoruz. Kulüpler önce bizden geçecek; sonra da UEFA'dan geçecek. 5 sene öncesine bakarsak kulüplerin yayın geliri arttıkça borçları da arttı. Şimdi gelirler yine arttı; korkarım ki yine artmasın. Marka değerimizi düşürüyoruz. Düşerse sponsor bulamazsınız. Kulüpler sponsorlarla yaşar. Bizim kulüplerimizin amatör branşları var. Bugün kulüplerimiz; ki büyük kulüplerimizi düşünürsek 15-20 milyon dolara yakın amatörlere para harcıyorlar. Topluma mal olmuş kulüplerimiz amatör branşlarda olimpiyatlara sporcu yetiştiriyorlar. 15-20 milyon dolar harcıyorlar; 1 kuruş gelir yok. Bu gelir olmayınca kulüp problem yaşıyor. Öbür taraftan esas para harcamanız gereken yer altyapı... Altyapıya kulüplerimiz gerekli parayı harcayamıyorlar. Senede en az 5-6 milyon euroya yakın para harcamanız gerekir. Bugün A takımın maaşını ödeyemezken altyapıya yatırım dahi yapamıyorsunuz. Bu durum yanlış tabiki...

6 ay evvel açıkladık. Mali Genel Kurul'da bütçeye koyduk. Bütün altyapı hocaların maaşını biz vereceğiz. Bu hocalara da Fatih hoca ve ekibi karar verecek. Fatih hocanın veto ettiği hoca olmayacak. Çünkü sistemle beraber çalışmak zorundalar. Yeni sezonla birlikte bu başlıyor.

Takımların bütçelerini denetleyeceğiz. Gelir-gider farkı yüzde 20'nin üzerinde olursa anlaşma yapıyoruz. İlk uyarımız puan silme. Yine uymazlarsa ligden ihraç ediyoruz. İkinci sene yüzde 10 olacak bu durum... Bunlar Süper Lig ve TFF 1. Lig için de geçerli. TFF 1. Lig kulüplerimiz de buna uymak zorunda. 3. Sene kulüpler bütçelerinden 10 milyon lira açık verebilir. Bunun cezası önce anlaşma, sonra puan silme, sonra lisans iptali... TFF 1. Lig'de bu açık 3 milyon lira olacak... Bir takım buna uymazsa Türkiye'deki liglere almayacağız.

Türkiye'nin futbolda yaş ortalaması 27.1... Bana göre yaş ortalamasını yükselten şey; yaşlı yabancıların Türkiye'ye gelmesinden kaynaklanıyor. İkincisi de altyapıdan çıkan genç oyuncuları fazla kullanmıyoruz. Çünkü rekabetçi durum sebebiyle kulüpler gençleri kullanmıyor çok fazla...

Türkiye sadece stat yapımında Avrupa'da birinci değil. Altyapıda da birinci, turizmde de birinci, ulaşımda da birinci... Bugün Avrupa'ya baktığınız zaman bunların hiçbirisi yok. 4.5 G bizde var; Avrupa'nın bir çok ülkesinde neredeyse 3 G yok... Bence biz her açıdan 2024'ün tek adayıyız... Ama politika bu işin içine girerse yapabileceğimiz bir şey yok. Bana göre her açıdan dört dörtlük durumdayız. Almanya defalarca yaptı. Biz bugüne kadar hiç yapmadık. Bugün baktığınız zaman Avrupa'nın 6. Büyük federasyonuyuz. Bizim önümüzdeki 5 federasyon defalarca yaptı. Biz hiç yapmadık. Türkiye'nin hakkı artık bu... Umarım siyaset karışmaz...

"BİZE VERİLEN SÖZLER TUTULURSA SERVET BEY SEÇİLDİ DİYEBİLİRİZ"

İnşallah siyasi durumlar bizi etkilemez. Siyaset futbola karışmasın. Siyasi yönden müdahil olmayın. Bugün Hollanda bize geliyor; Almanya bize geliyor. En son 14 komşu ülkeyle Güney Kıbrıs'ta toplantıdaydık. Hollanda ve Almanya da geldi. Siyaseti karıştırmayın dedik. Servet Yardımcı'nın UEFA Yönetim Kurulu'na girmesi için uğraşıyoruz biliyorsunuz. Şansı yüzde 90... Bize verilen sözler tutulursa Servet bey seçildi diyebiliriz. Ama iş seçimde bitiyor.

UEFA'nın artık önemli büyüğüyüz. 14 ülkenin en büyüğü biziz. Rusya'nın bütçesi 40 milyon dolar; bizim 200 milyon dolar... Eskiden TFF, UEFA'ya gitmek istediği vakit 3 ay randevu bekliyordu. Şimdi çok farklı yerdeyiz. Sadece TFF değil; ülkenin de gücü var. Biz Türkiye'yiz... Biz varsak bizim gücümüzden herkes faydalanabilir. Şu anda da hem başkan, hem yönetim kurulu, hem de genel sekreterlik açısından diyaloglarımız çok iyi. Kulüplerimiz için her türlü randevuyu alabiliyoruz.

2017-2018 sezonunda hiçbir kulübümüzle ilgili sıkıntı olmayacaktır Avrupa Kupaları konusunda... Biz UEFA'ya kulüplerimizin durumunu bire bir anlatıyoruz. Kulüplerimizin en büyük sorunu kur farkından doğan borçlanma... Biz UEFA ile kulüplerimizi görüştürüyoruz. Kulüplerimizin arkasındayız. UEFA bu duruma çok olumlu bakıyor. 2017-2018 konusunda korkumuz yok. Ama bir kulübümüz gider; olmadık bir şey yaparsa bilemeyiz.

Yabancı sistemine dönelim... Biz bu sistemi şu an uygulamasaydık; yerli oyuncular daha fazla para istiyordu. Bu sistemde yerli oyuncuların istedikleri para daha düştü. Eskiden daha yüksek para isteniyordu. Şu an terörü bahane ederek gelmeyen ya da zam isteyen oyuncular var. Buna bir şey diyemiyorum.

Antrenör ve futbolcular kendi vergilerini vermeli. Olması gereken bu. Göksel Gümüşdağ ve Maliye Bakanlığımızla da konuştum. Futbolcu ve teknik heyet; kendi vergilerini kendileri ödemeli. Kulüp ödeyince ne oluyor? Vergiler ödenmiyor. Erteleme yoluna gidiliyor. Ama nereye kadar ertelenecek?

Yönetici demeç veriyor; cezayı kulüp ödüyor. Ama bence o demeçleri vermesinler. Tabii ki kulüp başkanı camiasını koruyacak. Ama bunu bir saygı çerçevesi içinde yapması lazım. Biz makamlara saygısızlık yaparsak; kendimize saygısızlık yapma hakkını herkese veriyoruz o zaman... Bu koltuğa saygı duymazsak; yarın siz bu koltuğa oturduğunuzda kimse size saygı duymaz. Avrupa'nın gerçek yüzünü gördük. Birlik beraberliğe ihtiyacımız varken; sporun marka değerini düşünerek neden böyle açıklamalar yapılıyor? Yorumcuları da bu işe katalım. Hep "Ben bir duyum aldım" sözleri... "Duyum aldım" niye diyorlar? Yarın mahkeme açılırsa kendisini korumak için. Yöneticilere dönelim. Onun da bir ailesi var. Hangi hakem art niyetle hareket edebilir? Ya da hangi başkan art niyetli olabilir? Maçı kazanmak isteyebiliriz ama birbirimize saygı duymalıyız. Bugün İngiltere'ye imreniyoruz değil mi? Futbol sahada bir eğlence oyunu. Hepimizin oraya aileleriyle gidip o keyfi almamız gerekiyor. beIN Sports sağolsun bu marka değerini yükseltti. Bu değeri bulamazdık kimse kusura bakmasın. Göksel beyin verdiği mücadele çok önemliydi. Kulüpler Birliği başkanlar seviyesinde bir çok toplantıya katıldı. Bu hassasiyeti hep beraber gösterelim. Kulüp başkanları ve yöneticiler amatör... Geri kalan herkes profesyonel... Bu konu da önemli.

"YENİ SEZONA YENİ SPOR YASASI İLE GİREBİLİRİZ"

Kulüpler Yasası üstünde Sayın Spor Bakanımız da çok çalışıyor. Yeni sezona yeni spor yasası ile girebiliriz. Bu konu hakkında çok fazla şey söyleyemiyorum.

İETT, İstanbul'da taraftarlara bir daha otobüs vermeyeceğini söyledi ... Çünkü otobüsler parçalanıyor. O taraftarın eline ne geçti? Kendimizi düzeltmemiz lazım. İETT haklı vermesin. Devlet malına nasıl bu kadar zarar verebiliyorlar? Kovuşturma yapılıyor. Yeterli mi derseniz? Evet değil. Spor Bakanımız da bu konu üzerinde çok duruyor. Hassasiyet gösteriyorlar. Hakim ve savcılarımız da artık yavaş yavaş hassasiyet gösteriyor. Spor savcılarımız da oluştu. Devrim yaptığınızda kolay oturmuyor yerine. Sistem sonunda oturacak. Ok yaydan çıktı. Sistem yavaş yavaş oturuyor.

Ben de yöneticilik, başkanlık yaptım. Her pozisyonu yaşadım. Eğer taraftara şirin gözükmek için bir şeyler yaparsanız hatalar başlıyor. Ben de bu hataları yaptım. Yeter ki yaptığınızın doğru olduğuna inanarak taviz vermeyin. E-Bilet sisteminin en büyük özelliği taraftarlara artık bilet verilmiyor. İstenmeyen taraftar artık stada gelemiyor. Çoğu kulübümüz bunun arkasında duruyor. Taviz veren kulüplerimiz çok büyük yanlış yapıyor.

"HEDEFİMİZ EYLÜL AYINDA KENDİMİZİ HAZIR ETMEK"

Video Hakemlik uygulaması konusunda bir çalışma başladı. Biz önce IFAB'la anlaşma imzaladık. Onun haricinde 7 tane bu sistemi uygulayan firma var. Yönetim Kurulumuzla karar verdik. 2 firma deneme uygulamalara başlıyor. Buradaki sıkıntı şu... Bizim hedefimiz Kulüpler Birliği ile önümüzdeki sezon eylül ayına bunu yetiştirmek... Buna hazır olabilmek için 60-70 tane maçta uygulanması lazım bu sistemin... En az 15-20 tane operatör gerekiyor. En önemlisi de o sistemin başında duracak hakem eğitmemiz gerekiyor. Maç hiç durmayacak. Maç sırasında oynanırken kulaklıkla hakemler birbiriyle iletişimde olacak. 9 saniye en uzun süre zaten... "Gol ofsayt iptal et" dese de son karar hakemin... Bunların hepsi 9 saniye içinde olacak. Bir sistem var bazı ülkelerde uygulanıyor. Basketboldaki gibi hakem masaya gidip izliyor. Bu Türkiye'de olacak iş değil. Ben futbolda teknolojiye karşıyım. Çünkü zevki burada. Ama şartlar bunu gerektiriyor. Hakemlikteki hatalar sadece Türkiye'de değil; Avrupa'da da oluyor. Hakemlikle ilgili her yerde sorun var. Bütün Avrupa ülkeleri buna geçiyor. Demek ki sorun var. Çok büyük de maliyeti var. Bu maliyeti kulüplerle paylaşacağız. Sadece biz karşılamayacağız. Bunu futbol için yapıyoruz. Kulüpler Birliği'nin önerisi bu; doğru bir öneri. Ama bu maliyeti paylaşmamız gerekiyor. Bunu hep beraber yapacağız. Olması gereken bir sistem. Hedefimiz eylül ayında kendimizi hazır etmek. En son karar IFAB'ın... IFAB tamam derse sistem devreye girecek. 'Devre arasında uygulayın' derse o zaman başlayacağız. Cüneyt hoca dahil birkaç hoca gidip eğitim aldı. Aksaklıkları muhakkak olacaktır ama kademe kademe ilerleyecek.

Her kulübümüzün taleplerine cevap veriyoruz. Ama bazı sorular var ki zaten olan bir şeyi soruyorlar. Biz de biliyoruz ki Pazar günü maç oynanması konusunda tercihimiz. Ama futbolcuyu korumamız gerekiyor. Biz buna tek başımıza karar vermiyoruz. İtiraz etmek herkesin hakkı. Senede 90 bin maç oynanıyor. İlla ki itiraz olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bir derbiye gidiyor. "X takım 5 saat fazla dinlenmiş" diyorlar; ne farkediyor? İngiltere 48 saat sonra oynuyor. Finlandiya maçını Cuma oynadık; pazartesi Moldova ile oynuyoruz. Normal maç günümüz de pazartesiydi. Biz Ukrayna ile oynadık. Kaç saat yolculuk yaptık; İzlanda'ya gittik. Takım 1 gün dinlenip maça çıktı. Burada yaz, orada kış; derece farkı var. Nasıl itiraz edelim? Bu trafik var; alışmak gerekiyor. Bu sezon ilk defa 3 takımımız Mart ayına kaldı Avrupa'da... Ne oldu? Maç programı değişti. Bir anda 9 maça göre karar veriyorsunuz. Bütün sistem karışıyor.

Futbol Zirvesi'nde yaşananlar çok konuşuldu. Sayın Cumhurbaşkanımız bir anda Dursun beyi çağırdı. Aziz bey ile el sıkıştılar. Umarım o görüntüler bu durumda kalmasın. İnsanlar el sıkıştı diye tepki gösteriyorlar. Bu olmaz. 4 büyük takımın başkanın aynı kareye girmelerinden daha önemli olan şey; her daim karedeymiş gibi hareket etmeleridir.

"BUGÜN KÜME DÜŞME KALKTI DEDİĞİMİZ AN; UEFA, TÜRKİYE'Yİ ASKIYA KOYAR"

Ligden düşme kaldırılsın; takım sayısı artsın diye bir teşebbüs var. Ama yapma imkanımız hiçbir şekilde yok. Bugün küme düşme kalktı dediğimiz an; UEFA, Türkiye'yi askıya koyar. Çünkü bizim sezon başından itibaren bunu dememiz gerekiyor. Bu sene düşen düşer; çıkan çıkar. Durup dururken düşmeyi kaldıramazsınız. Türkiye, UEFA'dan veto yer. Kayyum atarlar bize. Bütün sistem durur.

Ligin kalitesinden mutluyum. Geçen gün bir Başakşehir-Karabük maçını izledim. Aynı dakikalarda Bursaspor'un maçı vardı. Harikaydı. Bizim yurt dışında yaptığımız temaslarda ligimizin kalitesini beğeniyorlar. beIN Sports'la beraber umarım kalitemiz daha da artar. beIN Sports'la aramız çok iyi. Yusuf bey bize güvenerek bu yatırımı yaptı; dört dörtlük bir insan. beIN Sports'un 47 ülkede yayını var. Tecrübeleri çok büyük.

Geçen yıl seyirci ortalamasında sayımız 8427. Bu yıl 9 bin küsur oldu. Ama seyirci sayımız çok düşük. Buna Passolig'e bağlıyorlar. Ama Passolig yokken de 11 bindi ortalama... İstediğimiz seyirci yavaş yavaş gelmeye başladı. Geçen sene 8427; bu sene 9 bin küsur... Kademe kademe yükseliyor. Kadın seyircisi oranı yüzde 35'lere çıktı. Reformlar sancılı oluyor; bunu yaşıyoruz. Kavga-hakaret ortamından kurtulalım. Biz her yaptığımız olumsuz hareket ile genç nesli uzaklaştırıyoruz. Bunun olmaması lazım.

Arçelik ile sözleşme imzalarken Ali Koç'un Fenerbahçe Başkan adaylığı konusunu düşünmedik. Bizim için önemli olan dünya devi Arçelik firmasının futbolun içine girmesiydi. Arçelik ilk kez futbolun içine girdi ve TFF ile girdi. Arçelik gibi bir firma bizim sponsorumuz oldu. Sayın Ali Koç'u ben davet ettim. Biz dostuz. Ailecek görüşüyoruz. Komşu büyüdük; evlerimiz yan yana... Kendisinin oraya gelmesi bizim için ayrı bir onurdu. Başkan adaylığı konusu bizi ilgilendirmiyor.

"SPONSORLUK GELİRLERİMİZİ YÜZDE 50 ARTTIRDIK"

Sponsorlarda geri dönüş başladı. Sponsorluk gelirlerimizi yüzde 50 arttırdık. Kulüplerimizde ise düşüş var maalesef... Çoğu Anadolu kulübümüzün sponsoru yok. Spor Toto olmasa reklamları bile yok. Onun için marka değerini arttırdıkça sponsorlar gelir. Marka değerini arttırmadan gelmezler... Futbolun olmayan kısmındaki kavgaların bitmesi lazım...

Trabzon yeniden eski günlerine dönüyor. En büyük şansları statları... Yönetimi, taraftarı, hocası güzel kaynaştı. Bunun devam edeceğine inanıyorum. Bursa çıksa, Eskişehir çıksa; rekabet ne kadar artarsa marka değerimiz de o kadar artar. Şimdi Başakşehir... Harika bir sistem yakaladı. Şampiyonluğa oynuyor. Başakşehir, Türk kulüplerine model olur. Rahmetli İlhan Cavcav çok önemli işler yaptı. Başakşehir, Gençlerbirliği'ni takip etti. Kasımpaşa da çok güzel topladı. Baktığınız zaman şirket anlayışı iş yapıyor. Büyük kulüplerde bu iş daha farklı gidiyor.

Çocuk Kulübü kuruldu. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Bizim için en önemli şey çocuklar. 27 Nisan'da Suriyeli çocuklar için bir organizasyon olacak. Suriye'ye maddi yardımlarımız çok oluyor. Çocuk Kulübü de böyle bir oluşum. Milli Takım olgusunu çocukluk yaşından itibaren vermemiz gerekiyor.

İstanbul'da milli maç oynanması zamanla alakalı... En son burada maç oynadığımızda Volkan Demirel'e küfür edildi. Bundan kurtulmazsak biz neden orada oynayalım? Kendinizi benim yerime koyun. Öbür stada gidiyoruz; öbür takımın oyuncusuna küfür ediliyor. Başarı gelince ağlıyoruz. Ama biliyorsunuz ki başarı da bu çocuklarla geliyor.

Milli maç arası ve programımız çok keyifliydi. Dilerim Dünya Kupası'na katılırız. Artık inşallah başaracağız. Hocamızın kurduğu sistemle başaracağız. Kolay değil; bir yerden alıp bir yere gidiyoruz. Avrupa Şampiyonası'na gitmemizin mutluluğunu yaşayamıyoruz. Antalya'da maç kazandık. TV'ye bakıyorum. Bir takım tipler ne yorumlar yapıyor. Bari o gece yapmayın.

Beşiktaş, UEFA'da final oynayacak ümidi verdi. Herkes bu hayali kuruyor. İnşallah başarır Beşiktaş... En son Galatasaray kupayı aldı; neden Beşiktaş da almasın? Seneye 3 değil; 5 takımla devam edelim. İnşallah Başakşehir de böyle devam eder. Türk futbolunda hangi takım devam etse mutlu oluyoruz. Osmanlıspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe sayesinde ülke puanı arttı. 3 kulübümüz sayesinde ön elemelerde kolay takımlarla oynayacağız. Hem ülke futbolu, hem kulüplerimiz kazanıyor.