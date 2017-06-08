Yıldırım Demirören: Video Hakem sistemine geçiyoruz

Video Hakem sistemi sonunda Süper Lig'e de geliyor...

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, ocak ayından itibaren uygulamaya başlayacaklarını söyledi.

HEDEFİMİZ OCAK AYI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Video Hakem Uygulaması hakkında, "Futbolun içinde hakem hataları muhakkak olur ama kimse hakemlerin adaletsiz olduğunu söyleyemez. Futbolun gelişmesiyle farklı ülkeler bu uygulamaya başlıyor. Biz de bu sistemin Türkiye'de başlaması için çalışmaları yaptık. Hedefimiz ocak ayında hazır olarak bu sisteme geçiş yapmak. Ligin başlangıcı öncesi mümkün gözükmüyor. Kurallar aynı olacak. Sadece hatalar video aracılığıyla ekrandan izlenecek. Futbolumuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili konuşan Göksel Gümüşdağ ise, "1 yıldır Video hakem konusunda talebimiz vardı. Düşme veya şampiyonluğu etkileyecek bir ortamda bu uygulamadan uzak kalamayız. Serie A'daki tüm çalışmalara Yusuf Namoğlu da katıldı. Ocak ayında inşallah başlarız." şeklinde konuştu.