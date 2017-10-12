Yıldırım Demirören: Yabancı kuralı değişecek

Riva'da dün düzenlenen ve Ampute Futbol Takımı'nın ödüllendirildiği törende gazetecilerle biraraya gelen Demirören açıklamalarda bulundu.

YABANCI OYUNCULAR TRİBÜNLERİ DOLUYOR

Süper Lig'de yabancı kuralıyla kalitenin yükseldiğini söyleyen Yıldırım Demirören; "Yabancı oyuncunun gelmesi ile futbolda kalite arttı, yerli oyuncu fiyatları düştü. Tribünlerin dolması da kaliteli yabancıdan dolayı” dedi.

Buna rağmen kuralın değişeceğini ifade eden Demirören: "Yabancı kontenjanı 2019’a kadar geçerli. Şu an için yeni bir düzenleme olması imkansız. Ancak sezon sonunda yedek kulübesinde bekleyen yabancı sayısı azaltılabilir. Biliyorsunuz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın beyenatları var. Bu beyanatları önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın sözleri ilk yönetim kurulu toplantımızda sahadaki Türk oyuncu sayısını nasıl artırırız bunun çalışmasını yapacağız." şeklinde konuştu.

"VİDEO HAKEME KARŞIYIM"

Ocak ayında geçilmesi planlanan video hakem da karşı olduğunu belirten Demirören şöyle konuştu; "Video hakem sistemine karşıyım. Çünkü futbolun güzelliğini öldürür. Kulüpler Birliği istiyor, ocak ayına yetişmesi zor ama uğraşıyoruz. UEFA testlerden sonra onay verecek. Benim şahsi görüşümü soruyursanız, lig devam ederken sistem değişmez, sezon sonuna kalır diye düşünüyorum."