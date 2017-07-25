Yıldırım Demirören'den Spor Bakanı'na ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

HAYIRLI OLSUN TEMENNİSİNDE BULUNDU

Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve beraberindekileri kabul etti. Bakanlık makamında gerçekleşen kabulde, TFF Başkanı Demirören ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Osman Aşkın Bak'a Gençlik ve Spor Bakanı olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

53 NUMARALI FORMA VERİLDİ

Demirören ve beraberindekiler, Bakan Osman Aşkın Bak'a üzerinde ismi yazan 53 numaralı milli takım forması hediye etti. Kabulde, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilatı Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu