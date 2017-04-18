Yılın 11'ine seçilen Telles paylaşılamıyor

Geçen sezon Galatasaray'dan Porto'ya transfer olan Telles'e şimdiden 10 kulüp talip oldu.
TELLES DEĞERİNİ KATLADI
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun başında 6.5 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Porto’ya sattığı Alex Telles değerini arttırdı.
(Portekiz'de yılın en iyi 11'ine seçildi)
Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Portekiz Ligi’nde bu sezon forma giydiği 27 maçta 1 gol ve 8 asistlik performans göstererek yılın 11’ine seçilen Brezilyalı sol beke şimdiden 10 kulübün talip olduğu iddia edildi.