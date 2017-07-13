Yılın en iyi takımı Golden State

Dünya genelinde sporseverlerin oylarıyla kazananların belirlendiği 25'inci ESPY ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törende dağıtıldı.

"Yılın En İyi Takımı" ödülü Amerikan Basketbol Liginde geçtiğimiz sezon şampiyon olan Golden State Warriors'a, "Yılın En İyi Şampiyonluk Performası" ödülü de Warriors'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant'e verildi.

YILIN EN İYİLERİ BELLİ OLDU

"Yılın En İyi Erkek Sporcusu" bu sezon NBA'de 42 "triple-double" yaparak bu alanda rekor kıran Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook olurken "Yılın En İyi Kadın Sporcusu" ödülünü de 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında kadınlar cimnastik dalında 4 altın ve bir bronz madalya kazanan Simone Biles elde etti.

"Yılın En İyi Rekor Kıran Performansı" ödülüne ise 23'ü altın olmak üzere toplam 28 madalya ile tarihteki en başarılı olimpiyat sporcusu Michael Phelps layık görüldü.

"Yılın En İyi Maçı" Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) geçen sezonki final müsabakası 51'inci Super Bowl olurken "Yılın En İyi Çıkış Yakalayan Sporcusu" ise NFL takımlarından Dallas Cowboys'un oyun kurucusu Dak Prescott seçildi.

"Yılın En İyi Anı" ödülünüAmerikan Beyzbol Liginde (MLB) 108 yıl aradan sonra geçen sezon şampiyon olan Chicago Cubs elde etti. "Arthur Ashe Cesaret Ödülü" ise zihinsel engelli bireyleri toplumsal hayata katmak için 1968'de Özel Olimpiyatları başlatan ABD'li Eunice Kennedy Shriver'a verildi.

2009'da hayatını kaybeden Shriver'ın ödülünü oğlu Timothy Shriver eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'dan aldı.