Yılmaz Vural: Başarısız değilim

Türk futbolunun renkli simalarından Yılmaz Vural, takımının 6 haftalık kötü performansının başarısız olmadığını belirtti.

"PLAY-OFF UMUDUMUZ VAR"

Göztepe ile birlikte 1 aydır çalıştığını ifade eden Vural; "Buraya geldiğim zaman takım fizik olarak gerideydi. Futbolcular demoralize durumdaydı. Kısa sürede bir şeyleri toparlamak kolay olmuyor. Ancak play off umudumuzu halen koruyorsak kendimizi başarısız olarak nitelendiremeyiz. Bunun değerlendirmesini sezon sonunda yapmak gerekiyor. Takım son haftalarda kötü oynamadı. Herkes çok iyi mücadele etti. Bireysel hataların önüne geçemedik ve yenilgiler yaşadık" diye konuştu.

MERSİN MAÇI ÇOK KRİTİK

Göztepe'nin play off oynayacağını sözlerine ekleyen Yılmaz Vural şöyle devam etti; "Pazar günü Mersin İdmanyurdu maçını kazanıp tekrar ilk 6'ya gireceğimize inanıyorum. Zaten bir daha potadan çıkmayız. 3'te 3 yaparak hedefimize ulaşacağız. Ardından Süper Lig'e yükselmek için uğraşacağız. Ben hayal satmıyorum, bu takıma yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.