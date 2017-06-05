Play-off finalinde Mustafa Denizli'nin takımı Eskişehirspor'u penaltılarda devireren Göztepe, Süper Lig'e çıktı. Teknik Direktör Yılmaz Vural ise maç sonunda sevinç göz yaşlarına boğuldu.

Yılmaz Hoca, kariyerinde 32 takım çalıştırmıştı. Son olarak Süper Lig'de 2015 yılında Karabükspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam 2 yıllık aranın ardından Süper Lig'e dönecek.

Yılmaz Vural Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardı VİDEO

Yılmaz Hoca maç sonunda şu açıklamaları yaptı: "Çok istiyorduk. Nedeni buradaki taraftarlar. İzmir'in buna ihtiyacı var. Mustafa Hocama da teşekkür ederim. Güzel bir geceydi. Hakikaten çok seviliyoruz ama ben kendimi onların (Eskişehirsporlu futbolcuların) yerine koyuyorum. Geçen sene aynı durum ben de yaşadım."