Yılmaz Vural kimdir?

Yılmaz Vural, 1953 yılında Adapazarı, Sakarya’da doğmuştur. 1960 – 1965 yılları arası İlkokul, 1965 – 1969 yılları arası Ortaokul, 1970 – 1974 yılları arası Lise olmak üzere hep Adapazarı’nda okudu.

1975 – 1979 yılları arasında Ankara‘da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini “iyi” not ortalaması ile ve Futbol İhtisas bölümünü “pekiyi” notu ile bitirmiştir. 13 Kasım 1979’da Futbol Uzmanlığı sınavını başarı ile geçmiştir.

20 Nisan 1980 tarihinde Yüksek Lisans Eğitimi ve Futbol Antrenörlüğü için Almanya‘ya gitmiştir. 19 Şubat 1982 tarihinde Almanya, Köln Üniversitesinde Almanca Dil Kursuna gitti. 08 Nisan 1982 tarihinde Almanya, Köln Spor Akademisine Giriş Sınavını verdi. 21 Eylül 1993’de Köln Spor Akademisini ”iyi” not ortalaması ile ve Futbol İhtisas bölümünü Gunnar GERİSCH, Erich RUTEMÖLLER ve Jürgen TRİTSCHOK eşliğinde “pekiyi” notu ile bitirmiştir.

BİRÇOK TAKI ÇALIŞTIRDI

21 Eylül 1993’te Köln Spor Akademisini “iyi” not ortalaması ile ve Futbol İhtisas bölümünü Gunnar GERİSCH, Erich RUTEMÖLLER ve Jürgen TRİTSCHOK eşliğinde “pekiyi” notu ile bitirmiştir. 31 Aralık 2005’te Alman Futbol Federasyonu’ndan UEFA PRO LİSANS diplomasını aldı.

27 Ocak 2010’da Almanya’daki Deutsche Sporthochschule Köln’ün “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” programını başarıyla tamamlayarak bu alanda “Lisans – Yüksek Lisans” birleşik eğitimine eşdeğer öğrenim gördüğüne ilişkin Denklik Belgesi, 2547 Sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27.01.2010 tarihli kararıyla verilmiştir.

Çeşitli Anadolu takımlarını çalıştırmıştır. 3 büyükler dışında neredeyse bütün takımlarda teknik direktörlük görevi yapmıştır. Okan Üniversitesi, 2011 yılında teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı. Vural, öğretim döneminde Spor Yönetimi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak futbol derslerini verdi.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

1986-1988 – Malatyaspor

1988-1989 – Antalyaspor

1989-1989 – Samsunspor

1989-1990 – Bursaspor

1990-1991 – Karşıyaka

1991-1991 – Adanaspor

1991-1993 – Bursaspor

1993-1994 – Gaziantepspor

1995-1996 – Eskişehirspor

1996-1997 – Sarıyer

1997-1997 – Trabzonspor

1997-1998 – Gençlerbirliği

1998-1999 – Konyaspor

1999-1999 – Çanakkale Dardanelspor

1999-2000 – Bursaspor

2000-2001 – Denizlispor

2001-2001 – Diyarbakırspor

2003-2004 – Adanaspor

2004-2004 – Çaykur Rizespor

2005-2005 – Ankaragücü

2005-2007 – Antalyaspor

2008-2008 – Manisaspor

2008-2008 – Kocaelispor

2009-2011 – Kasımpaşa

2011-2011 – Konyaspor

2012-2012 – Sakaryaspor

2012-2013 – Elazığspor