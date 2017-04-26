Yılmaz Vural kimdir?

Yılmaz Vural, 1953 yılında Adapazarı, Sakarya’da doğmuştur. 1960 – 1965 yılları arası İlkokul, 1965 – 1969 yılları arası Ortaokul, 1970 – 1974 yılları arası Lise olmak üzere hep Adapazarı’nda okudu.
1975 – 1979 yılları arasında Ankara‘da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini “iyi” not ortalaması ile ve Futbol İhtisas bölümünü “pekiyi” notu ile bitirmiştir. 13 Kasım 1979’da Futbol Uzmanlığı sınavını başarı ile geçmiştir.
20 Nisan 1980 tarihinde Yüksek Lisans Eğitimi ve Futbol Antrenörlüğü için Almanya‘ya gitmiştir. 19 Şubat 1982 tarihinde Almanya, Köln Üniversitesinde Almanca Dil Kursuna gitti. 08 Nisan 1982 tarihinde Almanya, Köln Spor Akademisine Giriş Sınavını verdi. 21 Eylül 1993’de Köln Spor Akademisini ”iyi” not ortalaması ile ve Futbol İhtisas bölümünü Gunnar GERİSCH, Erich RUTEMÖLLER ve Jürgen TRİTSCHOK eşliğinde “pekiyi” notu ile bitirmiştir.
BİRÇOK TAKI ÇALIŞTIRDI
21 Eylül 1993’te Köln Spor Akademisini “iyi” not ortalaması ile ve Futbol İhtisas bölümünü Gunnar GERİSCH, Erich RUTEMÖLLER ve Jürgen TRİTSCHOK eşliğinde “pekiyi” notu ile bitirmiştir. 31 Aralık 2005’te Alman Futbol Federasyonu’ndan UEFA PRO LİSANS diplomasını aldı.
27 Ocak 2010’da Almanya’daki Deutsche Sporthochschule Köln’ün “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” programını başarıyla tamamlayarak bu alanda “Lisans – Yüksek Lisans” birleşik eğitimine eşdeğer öğrenim gördüğüne ilişkin Denklik Belgesi, 2547 Sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27.01.2010 tarihli kararıyla verilmiştir.
Çeşitli Anadolu takımlarını çalıştırmıştır. 3 büyükler dışında neredeyse bütün takımlarda teknik direktörlük görevi yapmıştır. Okan Üniversitesi, 2011 yılında teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı. Vural, öğretim döneminde Spor Yönetimi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak futbol derslerini verdi.
ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
1986-1988 – Malatyaspor
1988-1989 – Antalyaspor
1989-1989 – Samsunspor
1989-1990 – Bursaspor
1990-1991 – Karşıyaka
1991-1991 – Adanaspor
1991-1993 – Bursaspor
1993-1994 – Gaziantepspor
1995-1996 – Eskişehirspor
1996-1997 – Sarıyer
1997-1997 – Trabzonspor
1997-1998 – Gençlerbirliği
1998-1999 – Konyaspor
1999-1999 – Çanakkale Dardanelspor
1999-2000 – Bursaspor
2000-2001 – Denizlispor
2001-2001 – Diyarbakırspor
2003-2004 – Adanaspor
2004-2004 – Çaykur Rizespor
2005-2005 – Ankaragücü
2005-2007 – Antalyaspor
2008-2008 – Manisaspor
2008-2008 – Kocaelispor
2009-2011 – Kasımpaşa
2011-2011 – Konyaspor
2012-2012 – Sakaryaspor
2012-2013 – Elazığspor