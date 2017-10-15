Yılmaz Vural'dan Türk futbolculara gönderme

Teknik direktör Yılmaz Vural TRT Spor'da yayınlanan Spor Bahane programında çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Geçtiğimiz sezon İzmir ekibi Göztepe'yi 14 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkaran Yılmaz Vural, büyük takımlarda görev almak istediğini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Türk futbolculara da eleştirilerde bulundu.

"BÜYÜK TAKIMLARDA ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Şimdi sen beni büyük takımlardan birine getir bak ne oluyor? Kur'an çarpsın, yolda görüyorlar "Yahu hocam neden gelmiyorsun?" diyorlar. Eee getirin gelelim kardeşim, varsa böyle bir gücünüz. Biz gelmek istiyoruz zaten.

"TÜRK FUTBOLCULARA SESLENİYORUM"

Buradan Türk oyunculara sesleniyorum. Aldınız başınıza belayı! Üçünüz, dördünüz bir araya gelip hoca yemeyi çok iyi biliyorsunuz. Hadi yiyin bakayım şimdi Galatasaray'da. Toplanın bakalım şimdi Türk oyuncular hocayı yiyin, sizi göreyim. Sizi adam yerine koymuyorlar şimdi. Ne oldu? Bakın çark değişti. Niye? Çünkü herkes kendi mecrasının dışına çıkıyor. Öyle bir sistem var ki Türkiye'de, oyuncu dışına çıkıyor, idareci dışına çıkıyor, antrenör dışına çıkıyor, hakemler dışına çıkıyor. Bırakın kardeşim, hepiniz mecranızda kalın. Oyuncuysan oyunculuğunu bil. İyi oyuncuysan, iyi yap bu işi. Neymiş, Yılmaz Vural Van Persie'yi yönetemezmiş, Sneijder'i yönetemezmiş. Kim o oyuncu ya, vermişsin adama 5 milyon euro neredeyse kulübü yönetiyor.