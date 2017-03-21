Yılmaz Vural'ın 26. takımı Göztepe oldu

TFF 1. Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Göztepe'de 4-0'lık Eskişehirspor bozgununun ardından istifa eden Yılmaz Vural; "Bu kulüpte 30 yıldır adım geçiyordu. Nihayet gelmek kısmet oluyor" dedi.

26 YIL SONRA İZMİR'E DÖNÜYOR

Son olarak 1990-91 sezonunda Karşıyaka'da görev yaptığını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "26 yıl sonra yeniden İzmir'e dönmek çok heyecan verici. İzmir futbolunu, layık olduğu yere yani Süper Lig'e taşımak için var gücümüzle çalışacağız" ifadesini kullandı.

Göztepe'nin önemli bir proje takımı olduğunu sözlerine ekleyen Yılmaz Vural, şöyle devam etti: "Yakın zamanda ihaleye çıkacak stadyumun hizmete girmesiyle kulüp harika bir tesise kavuşmuş olacak. Ayrıca Menderes Tekeli'de inşa edilecek tesisin projesini de gördüm. Göztepe, bu konuda çağ atlayacak. Ben de bu süreçte kulübü sportif açıdan yukarılara taşımak için çaba göstereceğim."

9 HAFTALIK GÖREV

İstanbul'da düzenlenen 2. Futbol Zirvesi'nde Başkan Mehmet Sepil ile görüşen 64 yaşındaki Yılmaz Vural'ın yarın sabah İzmir'de sözleşme imzalayabileceği öğleden sonra da ilk antrenmanına çıkabileceği öğrenildi.

Yılmaz Vural'ın son 9 hafta için göreve geleceği takımın Süper Lig'e çıkması halinde sözleşmesinin uzatılacağı ifade edildi.

26. TAKIMI GÖZTEPE

Geçen yıl Adana Demirspor’da görev yapan Türk futbolunun en tanınmış isimlerinden Yılmaz Vural, daha önce Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor ve Karabükspor’da görev yapmıştı.