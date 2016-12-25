Yolanthe Cabau: Oğlum bile bana yenge diyor

Sneijder Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana sarı-kırmızılıların ve diğer taraftarların "yenge"si olan Yolanthe Cabau Hürriyet gazetesinden Savaş Özbey'e Türkiye'de günlerini anlattı.

O söyleşiden öne çıkan kısımlar ise şunlar;

"XESS'E BAYILIYORLAR"

Sokakta nasıl hissediyorsunuz?

- Wesley’yle ben farklıyız tabii. Gol atamamışsa kendi taraftarları kızgın oluyor, atmışsa karşı taraf. Ama beni Beşiktaşlılar da Fenerliler de seviyor. Hele Xess’e bayılıyorlar. Onunla Türkçe konuştukları için Türkçe öğrenmeye başladı. Flemenkçeden ya da İspanyolcadan daha çok Türkçe kelime biliyor.





"BANA YENGE DİYOR"

Hangi kelimeleri öğrendi?

- Çok var: Şeker, gel, hayır, evet, güzel, yemek... Ha bir de ‘yenge’... Yardıma gelen kadın bana devamlı ‘yenge’ dediği için onu da kaptı. Oğlum bile bana ‘yenge’ diyor. Bir de beraber Türkçe pop dinliyoruz. Oradan da öğreniyor.