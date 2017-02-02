Yönetimden Advocaat'a: İsmail Köybaşı'nı oynat

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat'ın basın toplantılarında oyuncularını isim vererek eleştirmesi sıkıntı yarattı. Hollandalı hocanın sürekli orta sahanın yetersiz olduğunu vurgulamasının bu pozisyondaki futbolcuların moral motivasyonunu kötü etkilediği belirlendi.

Teknik Direktör Dirk Advocaat sezon başından bu yana düşüncelerini açık şekilde kamuoyu ile paylaşıyordu. Genel anlamda en çok eleştirdiği isimlerden biri de Salih Uçan oldu.

YÖNETİM 3 MADDE SIRALADI

Sarı-lacivertli yönetim, genel olarak Advocaat'tan memnun olsa da bu konu başta olmak üzere ligin ikinci yarısında yaşananlar bazı olaylar yüzünden hocaya eleştiriler geldi. Bu eleştiriler ilk etapta şu şekilde sıralandı:

Antalya kampına dahil edilmeyen Aatıf'ın sürpriz şekilde ikinci yarının ilk sınavı olan Adanaspor maçında oynatılması tepki çekti. Devamında bekleneni veremeyen Faslı futbolcu taraftarın protestosuna uğradı. Aatıf da buna karşılık verince hoş olmayan görüntüler oluştu.

ÇİFT FORVET OYNA

Kayserispor maçındaki oyuncu değişikliklerine de anlam verilemedi. Özellikle Fernandao'nun çıkıp Van Persie'nin oyuna girmesi yönetimi şaşırttı. Takımın neden çift forvetle sahada olmadığı sorusu soruldu.

İSMAİL KÖYBAŞI'NA ŞANS TANI

Sürekli aynı oyuncularla oynaması ve rotasyon yapılmaması da gündeme geldi. İsmail Köybaşı ve Stoch gibi isimlerden teknik heyetin faydalanması gerektiği vurgulandı.