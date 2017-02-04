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Yönetimden Caner'e: Seni sahada sağlam görmek istiyoruz

Beşiktaş Sağlık Heyeti, Caner Erkin'e dikkatli olmasını yoksa aşil tendonu sakatlığını daha ağır yaşayabileceği konusunda uyardı.

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Yönetimden Caner'e: Seni sahada sağlam görmek istiyoruz

Aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat olan ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Caner Erkin'e, Beşiktaş sağlık heyetinden uyarı geldi.

SENİ SAPASAĞLAM GÖREMK İSTİYORUZ

Beşiktaş Sağlık Heyeti, Mart başında sahalara dönmek için kendisini fazla zorlayan tecrübeli oyuncuya, "Seni sahada sapasağlam görmek istiyoruz. Dikkatli ol, bu sakatlık tekrarlanırsa, geri dönüşün en az 6 ay daha uzar" uyarısı yapıldı.

Caner Erkin, Antalyaspor maçında sakatlanmıştı. O maçtan önce Beşiktaş formasıyla 9 maça çıkan Caner, 1 asist yapmıştı.

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