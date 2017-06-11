Yönetimden Sneijder'e: Sen bizim yıldızımızsın

Lüksemburg karşısında 131. kez Hollanda forması giyerek, doğum günü olan 9 Haziran’da Edwin van der Sar’ın rekorunu kırarak ülkesinin en fazla milli olan futbolcusu konumuna gelen Sneijder’ı ziyaret eden Sportif Direktör Cenk Ergün, ünlü futbolcuyla bir görüşme yaptı.

Hollanda kampında Sneijder’la görüşen Ergün, son dönemde adı Mancini’nin takımı Zenit’le anılan 10 numaraya yönetimin, kendisini satma gibi bir tasarrufu olmadığını, dedikodulara kulağını kapatması gerektiğini söyledi.

CENK ERGÜN SNEİJDER'LE GÖRÜŞTÜ

Ergün’ün, yeni sezonda kendisinden büyük beklenti içinde olduklarını, çok önemli transferler yapılarak şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulacağının garantisini verdiği de ortaya çıktı.

Sneijder’a takımın en önemli oyuncusu olduğunu hatırlatan Sarı-Kırmızılı idareci şu ifadeleri kullandı; "Yeni sezonda sana çok ihtiyacımız var. Kafanı hiçbir şeye takma, iyi dinlen ve tam motivasyonla güçlü şekilde geri dön.Unutma ki sen bizim yıldızımızsın.”

Cenk Ergün ile yaptığı görüşmede Galatasaray’ı ve İstanbul’da yaşamayı çok sevdiğini tekrarlayan Sneijder’ın, yeni hocasının kendisine yaklaşımından rahatsız olduğunu ilettiği öğrenildi.

Ergün’ün ise bu tür problemlerin çözüleceğinin sözünü verdiği, yeni sezona sorunsuz girmek için Tudor’la da görüşeceği ifade edildi.