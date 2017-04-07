Yönetimden Tudor'a Devler Ligi şartı

Galatasaray yönetimi, yeni sezon öncesinde teknik direktör Igor Tudor’un kadroda yapmayı planladığı köklü değişim ve yeni transferler için Şampiyonlar Ligi şartını masaya koydu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞARTI

Başkan Dursun Özbek’in, takımı ikinci yaparak Devler Ligi’ne taşıması halinde Hırvat hocaya istediği oyuncuları alabilmek için gerekli bütçeyi oluşturma sözü verdiği öğrenildi. G.Saray’ın 4 puan önünde 2. sırada bulunan Başakşehir ile oynanacak kritik maç öncesi gelecek sezona dönük bu müjde Tudor’un motivasyonunu iyice artırdı.

UEFA İLE ANLAŞMA YAKIN

Helsinki’de UEFA’yla temaslarda bulunan Dursun Özbek, Emlak Konut’la yapılan anlaşmaların ardından maaş bütçesindeki 65 milyon Euro’luk sınırlandırmanın gelecek sezondan itibaren kaldırılacağı umudunu taşıyor.

UEFA’nın bütçe ayarının devam etmesi halinde birçok oyuncuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrılmaları kesinleşen Podolski ve Chedjou dışında, Tudor’la yıldızı barışmayan Sneijder ve De Jong’un satışıyla bütçede önemli yer açılması planlanıyor.