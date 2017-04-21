Yönetimden Tudor'a Sabri talimatı

Galatasaray'da Fenerbahçe ile oynanacak derbi hazırlıkları devam ederken, yönetimin Sabri konusunda Hırvat teknik adama tavsiyede bulunduğu belirtildi.

YÖNETİMDEN SABRİ TALİMATI

Sabri'nin derbi tecrübesinden yararlanılması gerektiğini düşünen yönetim, Tudor ile görüşerek bu konuda uyarıda bulundu. Hırvat çalıştırıcı da antrenmanlarda hırslı çalışan tecrübeli futbolcuyu kadroya alarak sağ bekte yaşanan sorunu çözmeye çalışacak.

Tudor'un takımın başında çıktığı ilk maç olan Çaykur Rizespor mücadelesinde 90 dakika sahada kalan Sabri, sonraki maçların çoğunda yedek ve bazen de 18 dışında yer aldı. Deneyimli futbolcu Gençlerbirliği karşılaşmasında da 71 dakika görev yaptı.