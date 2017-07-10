Yönetimin Sneijder kararı değişmedi

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yönetimin kendisine takımda kalacağı haberini ilettiğini ve yarın sağlık kontrolünden geçip akşam antrenmana çıkacağını açıklayan Sneijder'in bu sözleri herkesi şaşırtmıştı.

YÖNETİMİN TUTUMU AYNI

Galatasaray yönetiminin Sneijder'a haber yolladığı doğru. Ancak bu haber, her oyuncu için ritüel olan sezon başı sağlık kontrolü için.

Sneijder bu isteği sosyal medyada 'Takımda kalacağım söylendi' şeklinde yayımladı ama sarı kırmızılı yönetimin tutumu aynı, Wesley takımda istenmiyor.

SNEİJDER İSTENMİYOR

Tatilden menajeri ve avukatıyla birlikte dönen ve son yapılan toplantılarda "Bonservisimi verin gideyim, geçen seneden de alacağımı istiyorum" dediği bilinen Sneijder'ın, bu paylaşımı neden yaptığı bilinmiyor.

Galatasaray'da Sneijder belirsizliği devam ederken, yönetimin yapacağı açıklama ise merakla bekleniyor.