Yorumcular penaltı pozisyonu için ne dedi

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının 37. dakikasında siyah beyazlılar penaltı bekledi. Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ryan Babel, ceza sahası çaprazında Hasan Ali Kaldırım'ı geçmek istedi.

Bu sırada Hasan Ali ceza sahasının hemen girişinde yere düştü. Ryan Babel de, Hasan Ali'yi geçmek için hareketlendi ancak siyah beyazlı oyuncu da yerde kaldı ve hakem Fırat Aydınus'a baktı. Pozisyona yakın olan mücadelenin hakemi Fırat Aydınus, Beşiktaşlı futbolcuların itirazlarına karşın penaltı olmadığı kararını verdi.

RIDVAN DİLMEN: PENALTIYDI

Öte yandan, Fenerbahçeli futbolcular ise özellikle Tolgay Ali Arslan'ın yaptığı fauller sonrası Fırat Aydınus'a kart itirazları yaptılar. NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş'ın penaltısını vermedi. Fırat Aydınus, takdir haklarının çoğunu Beşiktaş'tan yana kullandı." dedi.

Eski MHK Başkanı ve hakem Mustafa Çulcu, "Hasan Ali ile Babel arasındaki pozisyona ben penaltı düdüğünü çalarım. Çünkü, Hasan Ali, Babel'in koşu yolunu tıkıyor. Babel üzerinden atlayabilir ama Hasan Ali o hareketi yapmayacak. Hasan Ali topla oynamıyor çünkü. Pozisyon da penaltı." dedi.

Erman Toroğlu: Penaltı

Mustafa Çulcu: Penaltı

Ahmet Çakar: Penaltı

Bülent Yavuz: Penaltı

R.Dilmen: Penaltı

M.Demirkol: Penaltı