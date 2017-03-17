Yunan basını: Sirtakiyi Türkler yaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Olympiakos'u 4-1 yenerek çeyrek finale çıkması Yunan basınında da gündem oldu.

BEŞİKTAŞ HAK ETTİ

Beşiktaş'ın zaferini, Olympiakos'un kalecisi Nicola Leali'ye bağlayan gazeteler "Beşiktaş turu hak etti" diye de yazdılar. Yunan basını özellikle Beşiktaş'ın 4. golü sonrası ve maç sonu çalan Sırtaki'yi de manşetlerine taşıdılar.

UTANÇ VERİCİ

Yunanistan'ın önemli gazetelerinden Newsit maç manşetine "Utanç verici" diye yazarken 4. Golden sonra gelen Sirtaki için ise "Türkler haklı galibiyetini Sirtaki çalarak kutladı" diye yazdı.

SİRTAKİYİ TÜRKLER YAPTI

Bir diğer Yunan gazetesi olan Ethnos ise "Yaralı Beşiktaş Olympiakos'a izin vermedi" manşetini atarken. Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasına rağmen oyundan hiç kopmadığını ve Olympiakos kalecisi Leali sayesinde maçı 4-1 kazandığını yazan gazete "Olympiakos kaynağı buldu ama suyu içemedi" diye de yazdı. Beşiktaş taraftarına da değinen Ethnos "Sirtakiyi Türkler yaptı. Maç boyunca takımlarına destek veren Türkler 4. Golden sonra Sirtaki ile eğlendi" diye yazdı.

HAYAL KIRIKLIĞI

Kathimerini gazetesi de "Olympiakos ağır bir yenilgi ile Avrupa Ligi'ne veda etti" manşetini attı. Pire ekibinin İstanbul'da Beşiktaş karşısında hiçbir varlık gösteremediğini belirten gazete "Tam bir hayal kırıklığı oldu" diye yazdı.