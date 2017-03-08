Yunan basınına göre favori Beşiktaş

Yunanistan basını, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olimpiakos ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada Yunan temsilcisinin işinin zor olduğu yönünde yorumlarda bulundu.

'TÜRKİYE'DE GÜÇLÜ TAKIM'

Siyasi ağırlıklı haberlere yer veren ve yüksek tiraja sahip Kathimerini gazetesi, Olimpiakos'un üst üste ikinci kez bir Türk takımıyla karşılaşacağını hatırlatarak, "Beşiktaş, Türkiye'de çok güçlü bir takım. Avrupa'da da bir sürü başarılara imza attı. Olimpiakos'un kazanması için çok çaba harcaması gerekiyor." değerlendirmesi yaptı.

Yunanistan'ın bir başka gazetesi Eleftherostypos ise Beşiktaş'ı tanıtan yazısında kulübün tarihi konusunda bilgiler verdi. Gazete, ayrıca siyah-beyazlı kulübün hem Türkiye'de hem de Avrupa'da başarılar elde ettiğini vurguladı. Yüksek tirajli Tovima gazetesi de Olympiakos'un Osmanlıspor'dan daha güçlü bir rakiple karşılaşacağına dikkati çekti.

'BEŞİKTAŞ ZOR VE GÜÇLÜ'

Maçla ilgili değerlendirmeye yer veren Sentragoal internet sitesi, Beşiktaşlıların, son 16 turunda rakip olarak Olimpiakos'un çıkmasına sevindiğini ve siyah-beyazlı taraftarların Twitter'dan bu yönde paylaşımlarda bulunduğunu hatırlattı.

Bir başka internet sitesi Sport-fm ise "Olimpiakos'un rakibi zor ve güçlü." yorumunda bulunarak, Yunan ekibinin, tarihinde Türk takımlarıyla yaptığı maçlarla ilgili bilgiler paylaştı.