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Yunanistan-Bosna maçında futbolcunun dişi kırıldı

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu maçında Bosna Hersek yardımcı teknik direktörü attığı yumrukla Yunan futbolcunun dişini kırdı.

Yunanistan-Bosna maçında futbolcunun dişi kırıldı
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2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki kritik maçta Bosna Hersek ve Yunanistan golsüz berabere kalırken, maç sonunda saha karıştı.

YUNAN FUTBOLCUNUN DİŞİNİ KIRDI

Maç öncesindeki gergin atmosfer 90 dakika sonunda sahaya yansıdı.

Yunan futbolcunun dişini kıran yumruk - İZLE

Hakemin bitiş düdüğünün ardından sahaya giren bir grup holigan, Yunan futbolcuların soyunma odasına gitmesini engellemeye çalışırken, Bosna yardımcı teknik direktörü Stephane Gilli, attığı yumrukla Yunan futbolcu Gianniotas'ın dişini kırdı.

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