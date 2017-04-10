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Yunanlar F.Bahçe maçı öncesi savaş naraları attı

Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos, F.Bahçe maçı öncesi İnstagram hesabından ortalığı karıştıracak bir paylaşımda bulundu.

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Panathinaikos-Fenerbahçe serisi öncesi Yunan kulübünün sahibi Dimitris Giannakopoulos, savaş naraları attı.

Panathinaikos-Fenerbahçe maçları öncesi Panathinaikos'un takım sahibi Dimitris Giannakopoulos, kendisine ait instagram hesabından oldukça ilginç bir paylaşım yaptı.

SAVAŞLARIN ANASI

Spartacus dizisinden bir fotoğraf paylaşan Panathinaikos'un sahibi Giannakopoulos, "pao-fener"," kan ve kum"," savaşların anası" etiketlerinin ardından, "Cipsleriniz ve selfie çubuklarınız evde kalsın. Bu maç diğer maçlar gibi olmayacak. Maçtan sonra sesi kısılmayan ve konuşabilecek durumda olanlar evinde otursun." yazdı. 

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