Yunus siftah yaptı Kerem 2 gol attı - İZLE

Almanya'da Hoffenheim forması giyen Kerem Demirbay ve Wolfsburg'da oynayan Yunus Mallı, takımlarının galibiyetlerinde başrol oynadılar.

YUNUS SİFTAH YAPTI

Almanya'da kümü düşme potasını yakından ilgilendiren maçta Wolfsburg, Ingolstadt'ı 3-0 yendi.

Yunus Mallı'nın Wolfsburg formasıyla ilk golünü attığı maçta, diğer golleri Markus Suttner kendi kalesine ve Gomez attı.

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KEREM DEMİRBAY'DAN 2 GOL

Hoffenheim'ın Mönchengladbach'ı 5-3 yendiği mücadelede ise bir diğer temsilcimiz Kerem Demirbay yıldızlaştı.

Kerem maçın 58. ve 89. dakikalarında attığı gollerle Hoffenheim'ın 5-3'lük galibiyetinde başroldeydi.