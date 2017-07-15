Yusuf Erdoğan adım adım Beşiktaş'a

Başkan Usta, yaptığı açıklamada, bir çok kulübün transfer listesinde bulunan Yusuf Erdoğan'ın transferiyle ilgili olarak, "Yusuf konusunda Beşiktaş ile de görüşüyoruz. Ancak kimse bu futbolcuyu bedava alamaz. " dedi.

"YA BONSERVİSİ İLE GÖNDERİRİZ YA DA KİRALARIZ"

Yusuf Erdoğan'ın bedelsiz olarak takımdan ayrılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Usta; "Ya bonservisi ile göndeririz, yada oturup konuşur sözleşmesini uzatırız veya sözleşmesini uzattıktan sonra kiralık olarak başka bir takıma verebiliriz. Ancak tekrar ediyoruz bedelsiz olarak takımdan ayrılması gibi bir durum yok." ifadelerini kullandı.