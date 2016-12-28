Yusuf Erdoğan kırmızı karttan dolayı pişman

Hüseyin Avni Aker’deki F.Bahçe maçında Josef de Souza’nın kafa şutunda kale çizgisi önünde topu eliyle kesen ve penaltıya sebebiyet verip kırmızı kart görerek Trabzon’u yakan Yusuf Erdoğan özür diledi.

"BİNLERCE KEZ ÖZÜR DİLERİM"

Çok üzgün olduğunu ifade eden Yusuf Erdoğan, takımını 10 kişi bıraktığı için kendisini asla affetmeyeceğini de belirterek, "O dakikaya kadar iyi de oynuyorduk. Ama bir anlık refleks sonucu yaptığım hata yüzünden takımımı yalnız bıraktım. Binlerce kez özür dilerim" diye konuştu.