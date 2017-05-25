Yusuf Erdoğan'a 4 kulüp talip oldu

Trabzonspor'da ligin ikinci yarısında fazla forma şansı bulamayan Yusuf Erdoğan'a Süper Lig'den Başakşehir, Kasımpaşa, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor'un talip olduğu, Yusuf Erdoğan'ın ise geleceği hakkında henüz bir karar vermediği belirtildi.

TAKASTA DA KULLANILABİLİR

24 yaşındaki Yusuf için bordo mavili kulübün nasıl bir bonservis bedeli belirleyeceği ya da oyuncunun takasta mı kullanacağı konusunun ise önümüzdeki günlerde belli olacağı ifade edildi.

Yusuf Erdoğan bu sezon Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de 30 maçta 1327 dakika süre aldı, 4 gollük performans sergiledi.