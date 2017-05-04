Yusuf Erdoğan'ın babası: Oğlumu kurban ettiler

Yusuf Erdoğan’ın babası Dursun Erdoğan oğlunun kurban edildiğini söyledi.

"YUSUF KURBAN EDİLDİ"

Baba Erdoğan, "Oğlum Yusuf Trabzon’dan ayrılacağını düşündüğü için öyle üzülüyor ki, kelimeler bulamıyorum. Yusuf’un son iki maçta kadroya bile alınmamasının tek izahı var; Yusuf, Trabzonspor’dan gönderilmeye çalışılıyor. Yarın Yusuf Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş veya yurt dışına gittiği zaman seyircinin para için gitti diyerek küfretmesini istemem. Yusuf kurban edildi. Bizim üzüntümüz budur." diye konuştu.

"KESMEK İSTEDİLER BAŞARAMADILAR"

Şu an kulüpte en az parayı alan Yusuf’tur diyen Baba Erdoğan; "Bundan önceki dönemlerde bir çok oyuncuyu getirdiler Yusuf kesmek için ama başaramadılar. Hep Yusuf oynadı. Bir tek kalede oynamadı. En son dönemde bazı olaylar yaşandı ve ayrılmayı düşündü oğlum. Ama Ersun Yanal hoca geldi, Yusuf’un gitmemesi için çok uğraştı. O zaman milyon Eurolar'a transfer yapacaktı ama sırf top oynamak için Trabzon’da kaldı." dedi.