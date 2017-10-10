Yusuf: Genç jenerasyon olarak ümit veriyoruz

Milli Takım'ın Finlandiya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maça 11'de başlayan ve 75'te yerini Emre Mor'a bırakan Yusuf Yazıcı, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

"TURNUVALARA KATILMAK İSTİYORUZ"

Trabzonspor'da forma giyen 1997 doğumlu orta saha oyuncusu "Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik ediyorum. Biz ise çok üzgünüz, halkımızı anlıyoruz. Biz de çok istedik ama olmadı. Dünya Kupası'na gidemeğimiz için üzgünüz. Takım olarak top bizdeydi. Oyunun genelinde hakimdik ama şanssız goller yedik. Önümüzde uluslararası maçlar var. Genç jenerasyon olarak ümit verdiğimizi düşünüyorum. Kendimizi geliştirip turnuvalara katılmak istiyoruz. Takımdaki ağabeylerimizden tecrübe kazanıyoruz. 'Bizim jenerasyonumuz bitiyor sizinki başlıyor' diyorlar. 'Bizim yaptığımız hataları yapmayın' diyorlar, bize yardım ediyorlar" dedi.