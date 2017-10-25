Yusuf Namoğlu: Cüneyt Çakır iyi maç yönetti

Spor Toto Süper Lig'de hakem kararları ciddi şekilde her hafta eleştirilirken, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu da bu eleştirilerden nasibini alıyor. Milliyet Gazetesi yazarı Atilla Gökçe, Yusuf Namoğlu ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Atilla Gökçe'nin köşesine taşıdığı o yazı;

CÜNEYT ÇAKIR'IN PERFORMANSI

"Cüneyt'in pozisyonlarındaki yorum biçimi (sana göre/bana göre)... Farklı yorumlar yapılıyor... Bu pozisyonlar gri pozisyonlar. Çünkü tartışanlar da farklı bakıyorlar. Ortadan, kurallara göre bakıldığında daha sağlıklı yorumlar yapılabilir."





"Cüneyt'in derbideki yönetimi de iyi. Sadece Galatasaraylı Denayer'e kırmızı kart gösterse daha iyi olurdu. Bu kol ve top temaslarında da yorumlar çelişkili. Cüneyt Çakır Dünya Kupası elemelerini en kritik maçlarından birini (Partekiz - İsviçre: 2-0) yönetti. O maçta savunma oyuncusunun kol açık olmasına rağmen ayağından seken topa (devam) dedi. Bu kararı hem UEFA yetkilileri, hem de Rosetti tarafından örnek gösterildi."





"Hakemlerin ille de otorite sağlamak için, ya da otoriter varlıklarını kanıtlamak için özellikle gereksiz kart uygulamaları yaptığı iddialarına katılmıyorum. UEFA da Hakem Eğitimcimiz Roberto Rosetti de şunu bildiriyorlar: Kartlarda acımasız olun. Bunlar (kartlar) olmazsa, hakem yok, demektir. Cüneyt Çakır, Belhanda'yı aldatmaktan attı. Belhanda önce Kameni'nin ayağına bastı, sonra da ayağını takıp sağa doğru kendini attı. Zaten kararı anlıyordu Belhanda, hiç itiraz etmeden oyun alanını terk etti."