Yusuf Namoğlu video hakem sistemini anlattı

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, video hakem sistemiyle ilgili açıklama yaptı.
BİR NEVİ YARDIMCI
Video yardımcı hakem sisteminin hangi kararlarda yardımcı olacağına dair gelen soruya Yusuf Namoğlu, "Bütün kararları sahada hakem verecek. Video asistan hakem, bir nevi yardımcıdır. Görüşünü söyleyecektir, tatbik eden hakem olacaktır. Karara katılamayabilir. Yüzde 100 emin olduğu konuda karar verecek. Durdur, penaltı. Durdur, ihraç." dedi.
4 KONUDA MÜDAHALE EDECEK
Yusuf Namoğlu, video asistan hakemin 4 konuda müdahale edeceğini belirterek, "Gol kararı, penaltı kararı, ihraç olayı ve kartlar konusunda yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.