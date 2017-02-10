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Yusuf Namoğlu video hakem sistemini anlattı

Video hakem hakkında konuşan MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, ''Gol kararı, penaltı kararı, ihraç olayı ve kartlar konusunda yardımcı olacak" dedi

Yusuf Namoğlu video hakem sistemini anlattı
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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, video hakem sistemiyle ilgili açıklama yaptı.

BİR NEVİ YARDIMCI

Video yardımcı hakem sisteminin hangi kararlarda yardımcı olacağına dair gelen soruya Yusuf Namoğlu, "Bütün kararları sahada hakem verecek. Video asistan hakem, bir nevi yardımcıdır. Görüşünü söyleyecektir, tatbik eden hakem olacaktır. Karara katılamayabilir. Yüzde 100 emin olduğu konuda karar verecek. Durdur, penaltı. Durdur, ihraç." dedi.

4 KONUDA MÜDAHALE EDECEK

Yusuf Namoğlu, video asistan hakemin 4 konuda müdahale edeceğini belirterek, "Gol kararı, penaltı kararı, ihraç olayı ve kartlar konusunda yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

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