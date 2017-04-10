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Yusuf Şimşek görevinden istifa etti

Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Giresunspor mağlubiyetinin ardından görevi bıraktı.

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Yusuf Şimşek görevinden istifa etti

TFF 1’inci Lig'de sıkıntılı günler geçiren Bandırmaspor'da Giresunspor yenilgisi sonrası teknik direktör Yusuf Şimşek istifa etti.

TFF 1'inci Ligi’nin bitimine 7 hafta kala 22 puanla son sırada yer alan bordo beyazlı takımı, Göztepe ile oynanacak maça altyapı sorumlusu Faruk Ahlatlı’nın hazırlaması bekleniyor.

SADECE 1 GALİBİYET ALABİLDİ

Bandırmaspor sezona İsmail Ertekin’in teknik sorumluğunda başlamış, ardından bu görevi Feyyaz Uçar ve son olarak Yusuf Şimşek üslenmişti.

Bandırmaspor Şimşek ile çıktığı 6 karşılaşmadan bir galibiyet, bir beraberlik ve dört mağlubiyet almıştı.

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