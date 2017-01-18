Yusuf Şimşek Mersin İdman Yurdu'ndan ayrıldı

TFF 1. Lig'de en son Adana Demirspor ile berabere kalan ve 10 puanla son sırada bulunan Mersin İdman Yurdu'nun hocası Yusuf Şimşek'ten ayrılık açıklaması geldi.

Yusuf Şimşek'in açıklaması şu şekilde:

''92 yıllık bu köklü ve kıymetli takıma ekibimle beraber büyük heyecan ve hevesle geldim. Geçmişte de yaptığımız gibi önemli başarılara imza atacağımıza inandım. Geldiğimde takımın olumsuz durumu her ne olursa olsun, biz yine de inanarak yola çıktık. Fakat bana ve ekibime vaat edilenler malesef yerine getirilemedi. Takımın da aldığı olumsuz sonuçlardan son derece üzüntü duymaya başladık. Yönetimimizin transfer potasını açamadığı ve bize verdikleri sözleri yerine getiremedikleri için üzülerek de olsa ''Mersin İdman Yurdu Kulübü'nden ayrılma kararı aldım. Kısa süre de olsa birlikte çalıştığım futbolcularıma, kulüp yönetimine ve taraftarlarımıza emekleri için teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla. Teşekkür ederim. Yusuf Şimşek''