Yusuf Yazıcı: Abdülkadir benden 5 kat daha iyi

Trabzonspor'un yetenekli futbolcusu Yusuf Yazıcı kulüp dergisinin sorularını yanıtladı.

Yazıcı, bordo-mavili takımın diğer genç oyuncularından Furkan Taş ve Abdülkadir Ömür ile kardeş gibi olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:

BENDEN 5 KAT DAHA İYİSİN

"İkisi de kardeşim gibi. Furkan'la çok zaman geçiyoruz. Aynı okulda okuduk. Birlikte şampiyonluk yaşadık. Abdülkadir'e 'Benden 5 kat daha iyisin. Büyük oyuncu olacaksın. Sadece inan ve çalış.' diyorum. İnanılmaz bir futbolcu. Oynamaya başladığında ülkede en çok konuşulan futbolcu olacak diye düşünüyorum. Sahada her an her şeyi yapabilecek bir yeteneği var."