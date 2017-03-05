Yusuf Yazıcı Mehmet Ekici'yi unutturdu

Trabzonspor'un geçtiğimiz günlerde sözleşmesini yenilediği genç yıldız Yusuf Yazıcı, 12 maçta 4 gol atıp 7 de asist yaparak Mehmet Ekici'yi geride bıraktı.
EKİCİ'Yİ UNUTTURDU
Trabzonspor’un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici’yi çok çabuk unutturdu. 20 yaşındaki yetenek 12 resmi maçta 4 gol atıp 7 asist yaparken, Ekici ise 19 maçta 3 gol atıp, sadece 1 asist yapmıştı. Yusuf, “Bu formayı giymekten gurur duyuyorum. Sürekli kendimi geliştirmem gerektiğinin farkındayım” diye konuştu.