Yusuf Yazıcı'ya karşılık 2 Beşiktaşlı

50. yılında şampiyonluk kadrosu kurmak için düğmeye basan Trabzonspor, devre arasında renklerine bağlayıp inanılmaz verim aldığı Olcay Şahan'ın ardından 2 Beşiktaşlı oyuncuya daha göz koydu.

TOLGAY-GÖKHAN'A KARŞI YUSUF

Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosunda görmeyi çok istediği Tolgay Arslan ve Gökhan Töre için bizzat Başkan Muharrem Usta'nın devreye girdiği, yakın dostu Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a düşüncesini ilettiği öğrenildi.

Bu görüşmenin ardından Orman'ın konuyu teknik direktör Şenol Güneş'e aktardığı ve onay aldığı ortaya çıktı. Fakat taraflar arasındaki pazarlık bu 2 isimle sınırlı kalmadı.

Kartal'ın patronu, "Gökhan ve Tolgay'ı ikna edin, biz gereken tüm kolaylığı yaparız" dedikten sonra şu kritik teklifi de ekledi: "Biz de Yusuf Yazıcı'yı isteriz, bir miktar da para."





Bu karşı teklifi şimdi Usta'nın kendi hocası Ersun Yanal'a aktaracağı ve gelen yanıtı Fikret Orman ile paylaşacağı dile getirildi.