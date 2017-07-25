Yusuf Yazıcı'ya Lyon talip oldu

Geçtiğimiz sezon Mehmet Ekici'nin kadro dışı bırakılmasının ardından 22 maçta 6 gol 10 asistlik performansıyla bir anda yıldızı parlayan Yusuf Yazıcı, yüksek performansını yeni sezon kampında da sürdürüyor.

LYON DA TALİP OLDU

2017-2018 sezonunda takımın en önemli yıldızı olarak görülen ve teknik direktör Ersun Yanal'ın takımın organizasyonunu teslim ettiği genç yıldızı, aralarında Villarreal ve Sevilla gibi takımların bulunda Avrupa kulüpleri takibe almıştı.

Son olarak Beşiktaş'tan Marcelo Guedes'i transfer eden Olympique Lyon, Yusuf Yazıcı'nın peşine düştü.

TRABZONSPOR'A TEKLİF SUNULACAK

Lyon gözlemcisi Trabzonspor'un hazırlık maçlarında bordo mavililerin genç yıldızını izlediği ve hayran kaldığı Yusuf için olumlu rapor hazırladığı öğrenildi.

Fransız kulubünün Yusuf Yazıcı hakkındaki son rapor ve daha önce yaptıkları araştırmalar çerçevesinde Trabzonspor'a bir transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı bildirildi.

BONSERVİSİ ARTMADAN ALMAK İSTİYORLAR

Lyonlu yetkililerin Yusuf Yazıcı'nın çok yüksek bir potansiyele sahip olması, bir çok Avrupa kulübü tarafından takip ediliyor olması nedeniyle, gelecek sezon transfer ücretinin daha da artacağını düşünürek transferi bir an önce bitirmek istiyor.

Marcelo Guedes'i Beşiktaş'tan 7.5 milyon Euro'ya transfer eden Lyon'un, Yusuf Yazıcı için daha yüksek bir teklifte bulunması bekleniyor.