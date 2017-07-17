Yüzmede milli kadro belli oldu

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Cengiz Ünder Başakşehir'e veda etti

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Kendisini eleştiren seyirciyi etek giydirip korta çıkardı

Galatasaray, Stoke City'den Fransız orta saha Giannelli Imbula ile prensip anlaşmasına vardı.

Aykut Kocaman, hazırlık maçlarında hatalı goller yiyen Volkan Demirel'in yerine eldivenleri Kameni'ye vereceği öğrenildi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği Aatif ve Stoch'un transfer edilmesini istedi.

Ertuğrul Sağlam F.Bahçe'den iki transfer yapacak

Kırkpınar'da Orhan Okulu'yu yenerek Başpehlivan olan İsmail Balaban'ın yarı final mücadelesinde yaptığı iki hareket spikeri bile şaşırttı.

Başpehlivan İsmail Balaban'ın nefis iki hareketi - İZLE

1 Süper Lig'de 2017-2018 sezonu fikstürü çekildi 11 Ağustos'ta başlayacak olan Spor Toto Süper Ligi'nin maç programı yapılan fikstür çekiminin ardından belli oldu.

2 Tudor'un satılmasını istediği 9 futbolcu Transfer için kaynak oluşturulmasını isteyen Tudor, aralarında Hakan Balta'nın da bulunduğu 9 futbolcunun satılmasını talep etti.

3 Cengiz 15 milyon euroya Roma'ya satıldı Başakşehir, 640 bin euroya transfer ettiği Cengiz Ünder'i, 15 milyon euroya İtalyan devi Roma'ya sattı.

4 İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve ikinci turu geçmesi halinde Galatasaray'ın 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

5 Şenol Güneş istediği oyuncuları açıkladı Şenol Güneş, aralarında Burak Yılmaz'ın da bulunduğu birçok futbolcunun adını vererek onlarla çalışabileceğini söyledi.

6 Cengiz Ünder Başakşehir'e veda etti Medipol Başakşehir, Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder için basın toplantısı düzenledi.

7 Fatih Terim'den mutluluk pozu Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, Çeşme Alaçatı'da karşılığı kavga sonrasında ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

8 Fenerbahçe'de 2 yolcu var Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'de Aykut Kocaman'ın, Stoch ve Aatif'ı takımda düşünmediği öğrenildi.

9 Feghouli Galatasaray'a imza atıyor Galatasaray'ın Feghouli için kulübü West Ham United ile anlaşmaya vardığı ve oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.