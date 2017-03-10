Yüzüne pasta atılan Eto'o arkadaşların üzerine yürüdü

Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'ya bugün yapılan idman sonunda doğum günü sürprizi yapıldı.
Kutlama sırasında arkadaşlarının kesilen pastayı Eto'o'nun yüzüne atması sonucunda ortamda sinirler biraz gerildi ve Eto'o takım arkadaşlarının üzerine yürüdü.
ARKADAŞLARINA TEPKİ GÖSTERDİ
Üzerinde fotoğrafının ve forma numarasının yer aldığı pastayı saha ortasında kesen Eto'o, pastayı yüzüne atan bazı arkadaşlarına tepki gösterdi.
RIZA HOCA SAKİNLEŞTİRDİ
Kamerunlu yıldızın bu tepkisinden sonra teknik direktör Rıza Çalımbay arayagirdi. Eto'o'yla konuşan Rıza hoca oyuncuyu sakinleştirdi ve ortamı sakinleştirdi.