Zabaleta West Ham United'da

Kontrat imzalama görüntüleri ve resmi açıklama sosyal medya hesaplarından yapılırken, Zabalate da West Ham United'ın bu yaz için ilk transferi oldu.

İngiliz basını, Zabaleta'nın West Ham ile 2 yıllık kontrat imzaladığı ve haftalık 103 bin euro alacağı belirtildi.

"YENİ MEYDAN OKUMAYA İHTİYACIM VARDI"

Zabalatea, West Ham TV'ye yaptığı açıklamada, "West Ham United'ın bir parçası olmak kesinlikle çok gurur verici. Bu kulübe futboldan keyif almak ve başarılar kazanmayı umarak geldim. Bazen, bir oyuncu ve bir insan olarak yeni meydan okumalara ihtiyaç duyarsınız. Manchester City'deki zamanım bitmişti. Orada 9 harika yıl geçirdim." dedi.

Manchester City'e teşekkürlerini sunan Zabalata, "Kulüp bana bu mükemmel ligin bir parçası olma imkanı verdi. Bir oyuncu olarak bu ligden çok keyif aldım. Fakat, benim için West Ham'a imza atmak doğru hareket oldu. Ayrıca, Premier Lig'de oynamayı sürdürmek istedim. Bu ülkede uzun süredir yaşıyorum ve bu lige yeni bir macera yaşamak istedim." diyerek sözlerini noktaladı.

Öte yandan, bu transferin ardından Alvaro Arbeloa'nın West Ham United'dan ayrılacağı ifade edildi.