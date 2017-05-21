Zeljko Obradovic 9. Euroleague şampiyonluğunu kazandı

İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan THY Euroleague finalinde Zeljko Obradovic de ayrı bir başarıya imza attı.
9. KEZ KUPAYI KAZANDI
Avrupa'nın en iyi basketbol koçu olarak gösterilen Obradovic sarı-laciverlileri de şampiyon yaparak Euroleague'de 9. kez şampiyonluk yaşamış oldu.
Zeljko Obradovic'in Euroleague şampiyonlukları;
1992-Partizan
1994-Joventut Badalona
1995-Real Madrid
2000-Panathinaikos
2002-Panathinaikos
2007-Panathinaikos
2009-Panathinaikos
2011-Panathinaikos
2017-Fenerbahçe