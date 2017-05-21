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Zeljko Obradovic 9. Euroleague şampiyonluğunu kazandı

Fenerbahçe Koçu Obradovic, sarı-lacivertlileri THY Euroleague'de şampiyon yaparak kariyerinde 9. kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Zeljko Obradovic 9. Euroleague şampiyonluğunu kazandı
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İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan THY Euroleague finalinde Zeljko Obradovic de ayrı bir başarıya imza attı.

9. KEZ KUPAYI KAZANDI

Avrupa'nın en iyi basketbol koçu olarak gösterilen Obradovic sarı-laciverlileri de şampiyon yaparak Euroleague'de 9. kez şampiyonluk yaşamış oldu.

Zeljko Obradovic'in Euroleague şampiyonlukları;

1992-Partizan
1994-Joventut Badalona
1995-Real Madrid
2000-Panathinaikos
2002-Panathinaikos
2007-Panathinaikos
2009-Panathinaikos
2011-Panathinaikos
2017-Fenerbahçe

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