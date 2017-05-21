Zeljko Obradovic 9. Euroleague şampiyonluğunu kazandı

İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan THY Euroleague finalinde Zeljko Obradovic de ayrı bir başarıya imza attı.

9. KEZ KUPAYI KAZANDI

Avrupa'nın en iyi basketbol koçu olarak gösterilen Obradovic sarı-laciverlileri de şampiyon yaparak Euroleague'de 9. kez şampiyonluk yaşamış oldu.

Zeljko Obradovic'in Euroleague şampiyonlukları;

1992-Partizan

1994-Joventut Badalona

1995-Real Madrid

2000-Panathinaikos

2002-Panathinaikos

2007-Panathinaikos

2009-Panathinaikos

2011-Panathinaikos

2017-Fenerbahçe